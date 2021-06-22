Вейналдум готов отдать статус лучшего игрока матча против Северной Македонии
Капитан сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдум раскрыл свой секрет успеха и прокомментировал статус лучшего игрока матча 3 тура Евро-2020 против Северной Македонии.
"Всегда приятно, когда тебя признают лучшим игроком матча. Но если честно, то Фрэнки де Йонг и Мемфис Депай больше этого заслуживают. Они сегодня сыграли невероятно.
Северная Македония – Нидерланды – 0:3 – видео голов и обзор матча
Мой секрет в том, чтобы оказаться в нужном месте. Как вы сегодня видели, я забил два легких гола. Но ведь надо быть в том месте, где окажется мяч", – цитирует Джорджиньо Вейналдума официальный сайт УЕФА.
Напомним, Нидерланды одержали третью победу в групповом турнире, финишировав на первом месте квартета. Северная Македония завершила свой дебют на чемпионате Европы последней в группе, проиграв во всех трех турах.
Нидерланды разгромили Северную Македонию, почтив Пандева – форвард попрощался со сборной в последней игре Евро-2020