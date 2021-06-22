"Всегда приятно, когда тебя признают лучшим игроком матча. Но если честно, то Фрэнки де Йонг и Мемфис Депай больше этого заслуживают. Они сегодня сыграли невероятно.

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Мой секрет в том, чтобы оказаться в нужном месте. Как вы сегодня видели, я забил два легких гола. Но ведь надо быть в том месте, где окажется мяч", – цитирует Джорджиньо Вейналдума официальный сайт УЕФА.

Напомним, Нидерланды одержали третью победу в групповом турнире, финишировав на первом месте квартета. Северная Македония завершила свой дебют на чемпионате Европы последней в группе, проиграв во всех трех турах.

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