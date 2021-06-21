"Оранье" открыли счет на 24-й минуте. Это Мален и Депай убежали в контратаку и мастерски разыграли ее с решающим ударом Мемфиса.

Украина – Австрия – 0:1 – видео гола и обзор матча

Еще дважды нидерландцы забили после перерыва. На 51-й Депай прострелил вдоль ворот, а Джорджиньо Вейналдум в одно касание переправил мяч в сетку. Вскоре этот же дуэт организовал и третий гол: Димитриевски парировал выстрел Мемфиса, и Вейналдум добил в незащищенные ворота.

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