Северная Македония – Нидерланды – 0:3 – видео голов и обзор матча
В 3-м туре группового этапа Евро-2020 сборная Нидерландов разгромила команду Северной Македонии. Вашему вниманию видео забитых мячей и самых интересных моментов поединка.
"Оранье" открыли счет на 24-й минуте. Это Мален и Депай убежали в контратаку и мастерски разыграли ее с решающим ударом Мемфиса.
Украина – Австрия – 0:1 – видео гола и обзор матча
Еще дважды нидерландцы забили после перерыва. На 51-й Депай прострелил вдоль ворот, а Джорджиньо Вейналдум в одно касание переправил мяч в сетку. Вскоре этот же дуэт организовал и третий гол: Димитриевски парировал выстрел Мемфиса, и Вейналдум добил в незащищенные ворота.
Нидерланды разгромили Северную Македонию, почтив Пандева – форвард попрощался со сборной в последней игре Евро-2020