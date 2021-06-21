Матч, как и онлайн-трансляция Северная Македония – Нидерланды на "Футбол 24", стартовал в 19:00 по Киеву. Поединок принимала Йохан Кройф Арена. Турнирной мотивации эта игра не имела – "оранье" уже квалифицировались в 1/8 с первого места группы С, а балканцы не могли подняться даже на третью позицию, проиграв Австрии и Украине. К слову, эти команды в параллельном матче встречались в Бухаресте.

Последний поединок за сборную Северной Македонии проводил ветеран Горан Пандев, который накануне заявил о завершении карьеры в национальной команде. Матч против Нидерландов стал для 37-летнего форварда 122-м в футболке сборной (38 голов). Перед стартовым свистком македонская легенда получил специальную футболку от сборной Нидерландов.

Команда де Бура прогнозируемо захватила инициативу и могла забивать уже на 2-й минуте после дальнего удара Гравенберха – рядом с девяткой. Это был единственный момент у ворот Северной Македонии в течение стартовой 10-минутки. А вот команда Ангеловски даже забила – Тричковски после паса Пандева направил мяч в сетку, но лайнсмен зафиксировал офсайд. Положение вне игры действительно было, но очень-очень "на тоненького".

"Оранье" намек поняли и снова активно пошли вперед, однако многочисленные прострелы уверенно прерывали защитники балканцев. Активно действовал левый фланг Нидерландов, где раз за разом ситуацию обострял ван Анхольт, которому помогал Депай. Начали нервничать македонцы – Ристовски получил абсурдную желтую карточку за разговоры с арбитром Иштваном Ковачем. Давили Нидерланды, гол казался делом времени.

Но опять едва не забила Македония. После удара Трайковски метров с 20-ти стойка спасла Стекеленбурга! Красивый гол мог залететь в ворота "оранье". И буквально тут же Нидерланды забили. Блинд в подкате выбил мяч из-под ног у Пандева, пошла быстрая контратака, которую ударом в касание завершил Депай после прострела Малена. 1:0 в пользу "оранжевых" на 24-й минуте. VAR подтвердил взятие ворот, не зафиксировав нарушение против Пандева.

Мален мог делать счет 2:0, но проиграл дуэль Димитриевски, который парировал удар в упор. Добивание Дюмфриса было неудачным. Македонцы ответили очередным дальним ударом Барди – неудачно. Напомнил о себе Депай, который классно прорвался с левого фланга в штрафную, но Димитриевски перехватил прострел. Он же опередил новичка Барселоны, который мог выбежать один на один. В итоге, гол Мемфиса стал единственным до перерыва, хотя обе команды имели еще несколько голевых моментов.

На старте второго тайма Де Лигт был близок к забитому мячу. Тричковски выбил мяч с линии ворот после удара защитника головой. Но гол отсрочили буквально на минуту. Пандев проиграл борьбу в центре поля, Депай прострелил на Вейналдума, который поразил пустые ворота. 2:0 в пользу команды де Бура.

Македонцы на 56-й минуте впервые пробили в створ – Стекеленбург парировал выстрел Барди со штрафного. Но тут же Нидерланды забили в третий раз, сняв все вопросы. Мален тонко отдал на Депая, удар Мемфиса парировал Димитриевски, но Вейналдум был первым на добивании. Дубль капитана "оранжевых" и третий его гол на Евро!

Джорджинио мог оформить хет-трик, но не попал в створ. Слишком много свободы сопернику дали македонцы во втором тайме. Расплата не заставила ждать – все вопросы относительно победителя были сняты до 60-й минуты. Вегхорст мог забивать первым же касанием после выхода на поле – мощный выстрел нападающего потряс перекладину.

На 69-й минуте Йохан Кройф Арена взорвалась. Горан Пандев ушел с поля, завершив как Евро-2020, так и карьеру в национальной сборной. 122 матча, 38 голов – легенда македонского футбола попрощался со сборной, а партнеры устроили ему коридор почета.

Балканцы снова забили, но офсайд помешал отпраздновать гол команде Ангеловски. "Оранжевые" имели еще несколько моментов, однако ограничились тремя голами в ворота балканцев.

Нидерланды одержали третью победу в групповом турнире, финишировав на первом месте квартета. В 1/8 соперником команды де Бура 27 июня станет третья команда одного из квартетов D/F /E. Северная Македония завершила дебютный для себя чемпионат Европы на последней позиции. Символично, что единственный гол балканцев забил именно Пандев, который отдал национальной сборной более 20 лет.

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