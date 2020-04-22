Ван Перси назвал истинные причины своего ухода из Арсенала

Легенда Арсенала Робин ван Перси считает именно "канониров" виновными в прекращении их сотрудничества.

"Мне не предлагали новое соглашение. Могу поклясться своими детьми, это правда. Если кто-то докажет обратное, готов заплатить 1 млн фунтов. Руководство Арсенала решило не предлагать мне контракт. После многочисленных разговоров стало понятно, что у нас разные взгляды на будущее клуба.

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Я подготовил семь пунктов, которые, на мой взгляд, помогли бы Арсеналу конкурировать с лучшими командами. Исполнительный директор Иван Газидис не согласился ни с одним из них. Все справедливо. Учитывая это и то, что мне не предложили новый контракт, я понял, что нужно двигаться дальше", – цитирует ван Перси Goal.

Напомним, нидерландец защищал цвета Арсенала в 2004-2012 годах, после чего перебрался в Манчестер Юнайтед.

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