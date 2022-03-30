О назначении ван Нистелроя новым главным тренером ПСВ объявил на своем официальном сайте. Контракт вступит в силу с 1 июля и будет рассчитан на три года.

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В этой должности Рууд заменит Рогера Шмидта, который по завершении текущего сезона покинет команду и возглавит лиссабонскую Бенфику. Сейчас легенда работает главным тренером молодежной команды ПСВ, а ранее возглавлял команду U-18 и входил в штаб сборной Нидерландов – это весь тренерский опыт ван Нистелроя.

Карьера игрока 45-летнего нидерландца куда богаче. Рууд выступал за ПСВ, Манчестер Юнайтед, Реал Мадрид, Гамбург и Малагу. Стал чемпионом трех стран – Нидерландов, Англии и Испании. За сборную Нидерландов сыграл 70 матчей, забил 35 голов.