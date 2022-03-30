Про призначення ван Ністелроя новим головним тренером ПСВ оголосив на своєму офіційному сайті. Контракт набере чинності з 1 липня і буде розрахований на три роки.

Яремчук влітку отримає нового тренера – Бенфіку очолить цікавий німецький фахівець

На цій посаді Рууд замінить Рогера Шмідта, який по завершенні поточного сезону покине команду і очолить лісабонську Бенфіку. Наразі легенда працює головним тренером молодіжної команди ПСВ, а раніше очолював команду U-18 та входив у штаб збірної Нідерландів – це весь тренерський доробок ван Ністелроя.

Кар'єра гравця 45-річного нідерландця куди багатша. Рууд виступав за ПСВ, Манчестер Юнайтед, Реал Мадрид, Гамбург і Малагу. Став чемпіоном трьох країн – Нідерландів, Англії та Іспанії. За збірну Нідерландів зіграв 70 матчів, забив 35 голів.