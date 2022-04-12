На прошлой неделе ван Гал ошеломил заявлением о болезни. У великого тренера обнаружили рак простаты. Он тайно прошел курс лечения, а теперь сообщил о положительных результатах.

"Я прошел полный курс. У меня было 25 сеансов облучения. После этого нужно было подождать 5-6 месяцев, чтобы увидеть результаты. Лечение сработало, рак отступил", – цитирует ван Гала The Athletic со ссылкой на ANP.

Нидерландский специалист, борясь с раком простаты, сумел вывести свою родную национальную команду на ЧМ-2022. В финальной части "оранье" будут противостоять Катару, Сенегалу и Эквадору в квартете А.

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