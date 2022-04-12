Минулого тижня ван Гал приголомшив заявою про хворобу. У великого тренера виявили рак простати. Він таємно пройшов курс лікування, а тепер повідомив про позитивні підсумки.

"Я пройшов повний курс. У мене було 25 сеансів опромінення. Після того треба було зачекати 5-6 місяців, щоб побачити результати. Лікування спрацювало, рак відступив", – цитує ван Гала The Athletic з посиланням на ANP.

Нідерландський фахівець, борючись з раком простати, зумів вивести свою рідну національну команду напряму на ЧС-2022. У фінальній частині "ораньє" протистоятимуть Катару, Сенегалу й Еквадору у квартеті А.

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