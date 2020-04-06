Ван Дейк и другие соперники сборной Украины вложились в фонд помощи клубам Нидерландов

Королевский футбольный союз Нидерландов представил фонд помощи местным клубам, пострадавших из-за ограничений, спровоцированных пандемией коронавируса.

Общий объем финансовой помощи составит 11 млн евро, сообщает официальный сайт организации.

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Эти средства в фонд вложили игроки сборных Нидерландов разных категории (мужской, женской, молодежки). В частности, помогли наполнить благотворительный фонд Вирджил ван Дейк и другие звезды "оранжевых". Также значительные суммы перечислили спонсор национальной команды IMG и сама федерация. Ожидается, что средства пойдут на нужды любительских и профессиональных клубов, имеющих финансовые проблемы из-за коронавируса.

К слову, футбольные соревнования в Нидерландах из-за пандемии COVID-19 приостановлены до 1 июня.

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