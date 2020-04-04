toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Нидерланды
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

"Клубы используют коронавирус в собственных целях": Ван Гал раскритиковал вероятность остановки европейского чемпионата

20:10 31 Читати українською
"Клубы используют коронавирус в собственных целях": Ван Гал раскритиковал вероятность остановки европейского чемпионата
Луи ван Гал / Reuters

Легендарный голландский тренер Луи ван Гал убежден, что чемпионаты нужно доиграть до конца.

"Если коронавирус удастся победить, то в первую очередь должен быть завершен сезон 19/20. В спорте победитель определяется на поле. Нельзя после 25 туров объявить Аякс чемпионом. А то, что АЗ набрал столько же очков, значения не имеет? Это полный бред. Каждый спортсмен понимает о чем я говорю.

"Чемпионат Нидерландов мертв": Аякс и ПСВ требуют окончательно завершить сезон

Как по мне это просто недопустимо, как вопросы здоровья используется в дискуссиях "играть или останавливать". Кто не хочет доигрывать? Клубы в еврокубках и в зоне вылета. Клубы используют коронавирус в своих целях. Для меня это просто недопустимо.

Чемпионат можно будет закончить в июне или июле. После отмены Евро-2020 появилось достаточно времени. Следующий сезон просто будет немного интенсивнее. У игроков будет больше нагрузки, но это нормально, сейчас они отдыхают", – поделился Ван Гал в интервью Algemeen Dagblad.

"Хачериди мог играть в любой команде мира": история падения бывшего динамовца, которому прочили большое будущее

blog_ava
Срна выделил четырех игроков Динамо, которые могли бы усилить Шахтер
06:30
653
Теги
коронавирус Луи ван Гал Луи ван Гал Нидерланды
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
31
мин
Ворскла
23:55
Карпаты
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук