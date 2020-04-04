"Клубы используют коронавирус в собственных целях": Ван Гал раскритиковал вероятность остановки европейского чемпионата

Легендарный голландский тренер Луи ван Гал убежден, что чемпионаты нужно доиграть до конца.

"Если коронавирус удастся победить, то в первую очередь должен быть завершен сезон 19/20. В спорте победитель определяется на поле. Нельзя после 25 туров объявить Аякс чемпионом. А то, что АЗ набрал столько же очков, значения не имеет? Это полный бред. Каждый спортсмен понимает о чем я говорю.

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Как по мне это просто недопустимо, как вопросы здоровья используется в дискуссиях "играть или останавливать". Кто не хочет доигрывать? Клубы в еврокубках и в зоне вылета. Клубы используют коронавирус в своих целях. Для меня это просто недопустимо.

Чемпионат можно будет закончить в июне или июле. После отмены Евро-2020 появилось достаточно времени. Следующий сезон просто будет немного интенсивнее. У игроков будет больше нагрузки, но это нормально, сейчас они отдыхают", – поделился Ван Гал в интервью Algemeen Dagblad.

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