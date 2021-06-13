"Россонери" решили поднять архивы ради ярких мячей в исполнении своих двух легенд. Все для того, чтобы настроить болельщиков на просмотр поединка Евро-2020.

Перед стартовым противостоянием "Оранье" и "сине-желтых" на чемпионате Европы Милан опубликовал в Twitter подборку ярких голов в исполнении культовых нападающих.

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"Чтобы настроиться на сегодняшний матч, давайте вспомним голы двух самых лучших форвардов – Марко ван Бастена и Андрея Шевченко", – подписала видеоролик пресс-служба "россонери". Именно во время выступлений за Милан оба завоевывали "Золотой мяч": ван Бастен – в 1988, 1989 и 1992 годах, а Шевченко – в 2004-м.

К слову, стартовый свисток матча Нидерланды – Украина прозвучит в 22:00. Также в квартете С "сине-желтые" будут играть с Австрией и Северной Македонией.

Нидерланды – Украина: анонс матча Евро-2020