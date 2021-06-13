Пожалуй, еще никогда в истории Украина не получала столько времени на подготовку к Евро. "Желто-синие" начали отбор еще в 2018 году, побывав и в роли агрессивного коллектива с комбинациями и прогрессивными идеями, и в качестве наивного середнячка-лузера, и в амплуа избитого жизнью прагматика. Андрей Шевченко за три последних года трансформировался из упрямого коуча, который желает "перефутболить" Испанию, в гибкого менеджера, а наша национальная команда научилась играть в различных схемах и игровых моделях. К Евро-2020 украинская сборная подошла, имея колоссальный опыт, сыгранную основу и максимально здоровую атмосферу, однако даже сейчас фанаты и футболисты боятся смотреть в завтрашний день. Призрак 2016 года нанес слишком серьезную психологическую травму.

Так или иначе, длительная подготовка завершена. Теперь пришло время сдать экзамены – и первым экзаменатором выступает сборная Нидерландов, которая примет Украину в Амстердаме. Еще после жеребьевки мы с тревогой смотрели на дебютный матч, ведь при Рональде Кумане "оранье" снова стали грозной силой. Коллектив, несмотря на определенные недостатки в игре, уверенно бил всех грандов и легко вышел на Евро и в финал Лиги наций, однако перенос чемпионата нанес по голландцам страшный удар. Куман отправился в Барселону, Вейналдум травмировался, а сборную неожиданно возглавил Франк де Бур – тренер, которого в АПЛ и Серии А увольняли уже через несколько туров после подписания контракта. По версии Жозе Моуринью, это худший коуч АПЛ в истории.

Реноме бездаря Франк начал подтверждать практически сразу, стартовав с четырех матчей без побед – так ужасно начать не удавалось ни одному наставнику "оранье". Только в ноябре 2020-го пришли первые победы, однако список жертв сборной Нидерландов выглядит очень скромно.

Выигрыши у Польши (2:1), Боснии (3:1), Латвии (2:0), Гибралтара (7:0) и Грузии (3:0) выделяются не так, как ничья с Шотландией с тремя ударами в створ ( 2:2) и поражение Турции (2:4) при трех пропущенных голах до перерыва. Да, были еще ничьи с Италией и Испанией, однако в обоих случаях соперник выглядел на голову сильнее. Несмотря на такие результаты, де Бур не теряет веры в себя, высокомерно пообещав переиграть Украину со счетом 3:1.

Наибольший же шок у голландцев вызывают тактические идеи Франка. Нидерланды отказались от священных 4-3-3 – за последний год сборная провела 13 матчей, 9 раз сыграв в схеме 4-2-3-1 и трижды испытав схему 3-5-2. На Украину наигрывали именно ее, хотя болельщики в отчаянии даже запустили над тренировочной базой самолет – к нему прицепили растяжку со словами "Франк, играй в 4-3-3"!

Проблема заключается не столько в схемах, сколько в отказе от проверенных механизмов ради экспериментов,которые не очень-то и работают. Когда Нидерланды встречают организованного соперника уровня Евро-2020, команда выглядит очень неубедительно – она ​​слабо привлекает к атакам латералей, имеет проблемы с динамикой и слишком зависит от индивидуальных действий при продвижении мяча. Особенно уязвимо "оранье" действуют в начале розыгрыша мяча от собственных ворот – их можно и нужно прессинговать на этой стадии. В частности, именно благодаря этому компоненту шотландцы недавно забивали голландцам.

Нидерланды с таким футболом далеко по Евро не пройдут, но украинским болельщикам не стоит расслабляться. Несмотря на целый спектр проблем, эта сборная остается на порядок сильнее Украины – средний показатель владения держится на уровне 59%, а за 90 минут "оранье" делают 31 касание в штрафной (19 у наших). Коллектив лучше обороняется (не более 7 допущенных ударов по собственным воротам против 12 по нашим), пропускают 0,89 голов (против 1,69 в Украине), чаще бьют в створ (6,20 против 4,25), имеют более высокий xG и забивают на 0,69 голов больше подопечных Андрея Шевченко. По интенсивности прессинга они еще и сильнее в два раза.

Здесь следует учитывать, что Нидерланды играют в одном режиме и против грандов, и против середняков, а вот Украине постоянно приходится подстраиваться. Проблема заключается в том, что подстроиться под команду Франка де Бура не так уж и просто – "желто-синие" работают с одним форвардом, но для игры против схемы 5-3-2 и сверхмощного центра этого мало. Привлечение большего количества футболистов в атаку приводит к открыванию зон на собственной половине, но при этом Нидерланды необходимо высоко прессинговать при начале розыгрыша. Словом, проблем у Андрея Шевченко очень много.

Впрочем, Шотландия показала, что голландцы не очень сильны в раскрытии правильно построенных автобусов – фактически, подопечные Франка де Бура не заостряли игру от 19-й до 90-й минуты. Украина же в матче против Испании обнаружила умение правильно замедлять атаки соперника, перекрывая центр перевернутым треугольником с двумя опорниками и регулярно проверяя структуру соперника открываниями Яремчука за спину. Правда, у "Фурии Рохи" не было такого футболиста, как Депай – Мемфис привык бродить между линиями без конкретной задачи и играть от перемещений соперника, серьезно осложняя атаку Нидерландов. Это уже не говоря о его умении взорвать матч из ничего индивидуальным решением.

Словом, Украине не стоит надеяться на "гений" Франка де Бура. Не тот статус. Команде Андрея Шевченка будет очень трудно – особенно в атаке и в центральном круге, где "оранье" могут уничтожить перемещения мяча "желто-синих". Даже при всех своих проблемах.

Главной проблемой Украины перед стартом Евро стала ковертация моментов в голы. Здесь у нас беда: только в матче против Кипра удалось прервать тревожную серию в 11 матчей, в которых удалось забить только один гол – а с тем же Казахстаном или Финляндией ребята наиграли на три-четыре забитых. Хотя и в поединке с киприотами Яремчук минимум дважды пробивал в голкипера с шести метров. 4,25 ударов в створ ворот в течение последнего года – это слишком мало, учитывая статус наших последних пяти соперников.

Во всех остальных аспектах ситуация выглядит перспективно. Да, Украина ощутимо уступает Нидерландам и в качестве завершающей фазы атак, и в прессинге, и в обороне, но это нормально – у "оранье" банально выше класс. Для "желто-синих" это не первый сильный соперник. Команда готова использовать различные схемы, в физическом плане вопросов тоже нет, а наш центр выглядит конкуретноспособным (финалист ЛЧ + лучший центрхав Серии А весной). В обороне за последний год Украина также не демонстрировала серьезных минусов – да, возникали проблемы в индивидуальной плоскости, но сама организация игры была правильной.

Показательным был поединок с испанцами, когда "Фурии Рохе" перекрыли пространство в полуфлангах. Супердриблеру Траоре сознательно оставляли открытым фланг, чтобы он не лез в штрафную и ограничился подачами. При этом были отработаны моменты выхода в контратаку. Такой подход является правильным – от украинцев нельзя ожидать того, что устроили турки с Италией. Нидерландам будет трудно раскрыть "желто-синих", если они не начнут нервничать.

Кадровая ситуация

Нидерланды столкнулись с очень серьезными проблемами в обороне. К травме Вейналдума уже как-то все привыкли, а вот вылет де Лигта прямо перед матчем против Украины смущает голландцев – при всей неидеальности игры Маттейса, он был основным футболистом. Наиболее очевидной заменой центрбеку Ювентуса есть Блинд, хотя возможен вариант и с Велтманом. Дейли лучше выглядит в воздухе и единоборствах, но Йоэль быстрее бегает и лучше сканирует пространство.

Коуч голландцев официально сообщил, что на воротах после вылета Силессена основным голкипером на Евро-2020 будет 38-летний Стекеленбург. Он всегда классно играл на линии, а кроме того Маартен является лучшим среди тройки вратарей по общей точности передач и точности пасов вперед. Также он лучший по показателям игры на линии – хотя у него небольшая выборка (соперники мало бьют по его воротам). Учитывая трудности Нидерландов с розыгрышем мяча от ворот, выбор де Бура становится понятным. Стекеленбург будет для нас проблемой.

Украину кадровые проблемы также не обошли стороной. Андрей Шевченко ночью сообщил, что Цыганков точно не сыграет против Нидерландов – он только восстановился от повреждения и еще не тренировался с командой. Именно поэтому на флангах можно ожидать Ярмоленко и Зубкова, у которых все получалось во время спаррингов.

Других проблем с составом нет, хотя во время товарняков были определенные проблемы у Тымчика. Забарному даже пришлось играть правого фулбэка, а главный тренер намекнул, что этот вариант может понадобиться и на Евро. В любом случае, сегодня в основе будет начинать Караваев.

Ориентировочные составы на матч Нидерланды – Украина

Нидерланды: Стекеленбург – Тимбер, де Врэй, Блинд – Дюмфрис, Ф. де Йонг, Вейналдум, де Роон, Вейндал – Депай, Вегхорст

Украина: Бущан – Караваев, Матвиенко, Забарный, Миколенко – Степаненко – Ярмоленко, Зинченко, Малиновский, Зубков – Яремчук

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Прогнозировать что-то на Евро трудно. От Турции никто не ожидал примитива, а Дания, нанеся почти 30 ударов, проиграла финнам после единственного выстрела по собственным воротам. Такова уж специфика турнира. Кроме того, это только первый тур. Пока приходится отталкиваться от результатов в течение последнего года, но там было слишком много товарищеских матчей и поединков с карликами.

В любом случае, Нидерланды остаются фаворитами встречи. У них выше класс, лучше качество работы с мячом, большая вариативность состава и очень неудобная для Украины игровая модель. Особенно страшно за контроль Депая – эту машину не могут сдержать лучшие защитники в Лиге 1 и ЛЧ, а украинцы, при всех структурных плюсах построения обороны, позволяли провести киприотам и ирландцам несколько интересных моментов. Мемфис может с мячом все, и играть он может в любой роли на любой позиции. Он – голландский Месси.

Впрочем, футбол "оранье" под руководством де Бура все равно выглядит невнятно. У команды слишком много минусов при продвижении мяча, а в темпе игры они даже немного уступают Украине. Даже при огромном преимуществе в классе Нидерланды не доминировали над соперниками уровня Евро-2020 и регулярно пропускали от них на ровном месте, поэтому подопечные Андрея Шевченко будут иметь шансы не только на "сухой" матч. Оборону Нидерландов необходимо проверять. Важно только правильно организовать эту проверку, не допуская разрывов в середине поля.

"Оранье" сильны индивидуально, но это только тень грозной и сыгранной команды Кумана – хотя и она имела проблемы с различными Северными Ирландиями. Украина неоднократно проводила хорошие матчи против грандов, поэтому сейчас можно надеяться на ничью.