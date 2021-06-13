Бущан сделал амбициозное заявление перед стартом сборной Украины на чемпионате Европы
Голкипер сборной Украины Георгий Бущан поделился ожидания от дебютного матча на чемпионате Европы. Соперником будет команда Нидерландов.
"Нам нужно показать свою лучшую игру. Все в большом предвкушении старта на турнире. У нас очень сплоченная команда.
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Мы сильны духом и всегда поддерживаем друг друга. Мы не будем отходить от своей игры, несмотря на соперника, против которого мы играем. Конечно же, положительный результат для нас – это только победа", – цитирует Бущана официальный сайт УЕФА.
Заметим, именно противостояние с "Оранье" будет первым для "сине-желтых" на нынешнем Евро. Стартовый свисток прозвучит в 22:00. Также в квартете С команда Андрея Шевченко будет играть с Австрией и Северной Македонией.
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