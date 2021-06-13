"Нам нужно показать свою лучшую игру. Все в большом предвкушении старта на турнире. У нас очень сплоченная команда.

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Мы сильны духом и всегда поддерживаем друг друга. Мы не будем отходить от своей игры, несмотря на соперника, против которого мы играем. Конечно же, положительный результат для нас – это только победа", – цитирует Бущана официальный сайт УЕФА.

Заметим, именно противостояние с "Оранье" будет первым для "сине-желтых" на нынешнем Евро. Стартовый свисток прозвучит в 22:00. Также в квартете С команда Андрея Шевченко будет играть с Австрией и Северной Македонией.

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