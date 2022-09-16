Открывать очередную игровую неделю чемпионата Испании выпало аутсайдерам – обе команды находятся в зоне вылета. Более того, Кадис до сегодняшнего дня был абсолютно худшим коллективом в топ-5 чемпионатах. В предыдущих 5 матчах "Желтая субмарина" не только исключительно проигрывала, но и не забила ни одного гола.

Сегодня также всё шло к тому, что серия продолжится. Вальядолид доминировал над соперником. Только так и не смог забить. Зато Кадис использовал единственный свой шанс. Уже в компенсированное время очень грубо ошибся голкипер хозяев, подарив мяч Альваро Негредо. Воспитанник Реала в одно касание забил первый гол Кадиса в нынешнем сезоне и сразу же принес дебютную победу, которая позволила подняться на предпоследнее место.