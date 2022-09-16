Відкривати черговий ігровий тиждень чемпіонату Іспанії випало аутсайдерам – обидві команди перебувають у зоні вильоту. Ба більше, Кадіс до сьогодні був абсолютно найгіршим колективом у топ-5 чемпіонатах. У попередніх 5 матчах "Жовта субмарина" не лише виключно програвала, але й не забила жодного гола.

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Сьогодні також все йшло до того, що серія продовжиться. Вальядолід домінував над суперником. Лишень так і не спромігся забити. Натомість Кадіс використав єдиний свій шанс. Вже у компенсований час дуже грубо помилився голкіпер господарів, подарувавши м'яч Альваро Негредо. Вихованець Реала в один дотик забив перший гол Кадіса в нинішньому сезоні та відразу ж приніс дебютну перемогу, яка дозволила піднятися на передостаннє місце.