Вальядолид по возвращении в Ла Лигу не одержал ни одной победы, хотя и отобрал очки у Севильи. Альмерия же стартовала в элите гораздо интереснее, прибив "рохибланкос" и дав бой самому Реалу, поэтому именно эта команда была фаворитом выездного матча против клуба Роналдо.

Гаттузо после сокрушительной победы пытался засватать капитана Валенсии к своей дочери – тот не замедлил ответить

В целом, команды шли на равных в течение всего поединка. В основное время болельщики так и не увидели забитых мячей, хотя Вальдолид играл гораздо острее – по попаданиям в створ "королевский клуб" вёл со счётом 5:0. Забить в ворота Альмерии удалось аж на 3-й компенсированной минуте. Героем стал Вайссман, сыгравший на опережение в штрафной и замкнувший проникающую передачу от Кике – 1:0!

На последних секундах встречи Альмерия претендовала на пенальти, но VAR не пощадили гостей. В итоге, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Вальядолида.

"Не все смотрят только на зарплату": Тони Кроос – секрет успеха Роналду, сомнительную силу АПЛ и Суперлигу