Вальядолид одержал дебютную победу по возвращении в Ла Лигу, дожав Альмерию в компенсированное время
Альмерия в рамках последнего матча 4-го тура испанской Примеры потерпела досадное поражение от Вальядолида (0:1). Отчёт читайте на "Футбол 24".
Вальядолид по возвращении в Ла Лигу не одержал ни одной победы, хотя и отобрал очки у Севильи. Альмерия же стартовала в элите гораздо интереснее, прибив "рохибланкос" и дав бой самому Реалу, поэтому именно эта команда была фаворитом выездного матча против клуба Роналдо.
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В целом, команды шли на равных в течение всего поединка. В основное время болельщики так и не увидели забитых мячей, хотя Вальдолид играл гораздо острее – по попаданиям в створ "королевский клуб" вёл со счётом 5:0. Забить в ворота Альмерии удалось аж на 3-й компенсированной минуте. Героем стал Вайссман, сыгравший на опережение в штрафной и замкнувший проникающую передачу от Кике – 1:0!
На последних секундах встречи Альмерия претендовала на пенальти, но VAR не пощадили гостей. В итоге, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Вальядолида.
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