Вальядолід після повернення в Ла Лігу не здобув жодної перемоги, хоча й відібрав очки у Севільї. Альмерія стартувала в еліті значно цікавіше, прибивши "рохібланкос" і давши бій самому Реалу, тож саме ця команда була фаворитом виїзного матчу проти клубу Роналдо.

Гаттузо після нищівної перемоги намагався засватати капітана Валенсії до своєї дочки – той не забарився з відповіддю

Загалом, команди йшли на рівних протягом усього поєдинку. В основний час вболівальники так і не побачили забитих м'ячів, хоча Вальдолід був гострішим – за влучаннями у площину "королівський клуб" вів з рахунком 5:0. Забити у ворота Альмерії вдалося аж на 3-й компенсованій хвилині. Героєм став Вайссман, який зіграв на випередження у штрафному й замкнув проникну передачу від Кіке – 1:0!

На останніх секундах зустрічі Альмерія претендувала на пенальті, але VAR не помилували гостей. У підсумку, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Вальядоліда.

"Не всі дивляться лише на зарплату": Тоні Кроос – про секрет успіху Роналду, сумнівну силу АПЛ та Суперлігу