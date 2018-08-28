Валенсия выкупила контракт Гедеша

Гонсалу Гедеш стал полноценным игроком Валенсии.

Валенсия на своем официальном сайте сообщила о выкупе контракта португальского нападающего ПСЖ Гонсалу Гедеша. Детали соглашения пока не сообщаются, игрок ее подпишет 28 августа.

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"Летучие мыши" арендовали игрока сборной Португалии у парижан летом прошлого года, и тот помог команде Марселино Гарсии Тораля вернуться в Лигу чемпионов.

В прошлом сезоне Гедеш сыграл в 33 матчах в Ла Лиге, забив 5 голов и отдав 9 ассистов.

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