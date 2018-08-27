Лунин перешел на правах аренды в Леганес

Леганес арендовал украинского голкипера Реала Андрея Лунина.

Леганес и Реал на своих официальных сайтах сообщили о годичной аренде украинского вратаря "сливочных" Андрея Лунина.

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Андрей перешел в мадридский клуб из Зари летом этого года. Немецкий портал Transfermarkt оценил трансфер в 8,5 млн евро.

Лунин провел предсезонные сборы с Реалом, но не может бороться за место в составе из-за конкуренции со стороны Тибо Куртуа и Кейлора Наваса.

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