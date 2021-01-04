В рамках 17-го тура испанской Примеры Кадис на выезде разошелся миром с Валенсией. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Валенсия подходила к поединку с Кадисом в зоне вылета и с 8-матчевой безвыигрышной серией, поэтому победа для "летучих мышей", тем более в домашнем поединке была важна.

В первом тайме был лишь один опасный момент, когда Гонсалес на 35-й минуте головой замкнул навес в штрафную, но голкиперу чудом удалось выбить мяч на угловой.

Реал "выбил" Барселону из борьбы за Алабу и стал главным претендентом на защитника, – Marca

На 59-й настоящий шедевр создал Лосано, который на добивании пробил через себя в перекладину, от которой мяч влетел в сетку – без шансов для голкипера. Хозяева стремились сравнять счет и сразу пошли в атаку и на 79-й Гайя навесил в штрафную, а Гомес головой замкнул – 1:1. В конце концов, финальный свисток зафиксировал боевую ничью – 1:1.

"Летучие мыши" обошли Эльче по дополнительным показателям и выбрались из зоны вылета, но у последних в запасе еще два матча, а Кадис поднялся на 10-ю строчку первенства.

Унікальна жінка-президент кидає виклик "мішкам" Ла Ліги – найбільших талантів проганяють за порушення моральних норм