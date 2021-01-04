В рамках 17-го туру іспанської Прімери Кадіс на виїзді розійшовся миром із Валенсією. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Валенсія підходила до поєдинку із Кадісом у зоні вильоту та з 8-матчевою безвиграшною серією, тому перемога для "кажанів", тим більше у домашньому поєдинку, була важливою.

У першому таймі був лише один небезпечний момент, коли Гонсалес на 35-й хвилині головою замкнув навіс у карний майданчик, але голкіперу дивом вдалось вибити м'яч на кутовий.

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На 59-й справжній шедевр створив Лосано, який на добиванні пробив через себе у перекладину, від якої м'яч влетів у сітку – без шансів для голкіпера. Господарі прагнули зрівняти рахунок і одразу пішли в атаку та на 79-й Гайя навісив у карний майданчик, а Гомес головою замкнув – 1:1. Зрештою, фінальний свисток зафіксував бойову нічию – 1:1.

"Кажани" обійшли Ельче за додатковими показними та вибрались із зони вильоту, але в останніх у запасі ще два матчі, натомість Кадіс піднявся на 10-ту сходинку першості.

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