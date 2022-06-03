"Летучих мышей" ждет лето перемен. Вслед за президентом Анилом Мурти был уволен наставник Хосе Бордалас.

58-летний специалист больше не будет тренировать Валенсию, сообщает официальный сайт клуба . Спортивный директор Мигель Анхель Корона позвонил Бордаласу и сообщил об уходе.

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За досрочное расторжение контракта Хосе получит солидную компенсацию в размере 700 тысяч евро. Испанец возглавил "летучих мышей" только прошлым летом, но провел неудачный сезон. Валенсия финишировала в Ла Лиге девятой и осталась без еврокубков, а в финале Кубка Испании уступила Бетису.

По информации прессы, преемником Бордаласа будет итальянский специалист Дженнаро Гаттузо, с которым клуб уже согласовал двухлетний контракт.

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