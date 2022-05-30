Анил Мурти больше не является президентом "летучих мышей". Клуб официально объявил о его уходе.

Недавно испанские СМИ опубликовали записи разговоров Анила Мурти, во время которых президент клуба угрожал футболистам – в частности, Карлосу Солеру и Хосе Гайе. Контракты обоих истекают летом 2023 года, а Мурти был недоволен тем, что игроки отказываются их продлевать.

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"Если ты уйдешь бесплатно, я уничтожу тебя через прессу. Готов выделить на это 100 тысяч евро", – отрывок из разговора президента клуба с Карлосом Солером.

После проведенного внутреннего расследования совет директоров Валенсии принял решение уволить Анила Мурти с поста президента клуба. "Заявления Мурти – это лишь его личная позиция, не имеющая отношения к клубу. Валенсия не разделяет эти мнения. Смена руководства необходима для возвращения доверия фанатов и общественности", – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Левантийцы приступили к поиску преемника 49-летнего сингапурца. Временным руководителем стал Шон Бай – директор клубной академии, работающий в Валенсии с 2018 года.

Мурти стал президентом Валенсии в 2017-м Сезон 2021/22 "летучие мыши" под руководством Хосе Бордаласа завершили на 9-й позиции чемпионата Испании, не попав в еврокубки.

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