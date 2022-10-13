"Мы понимаем, что Вадуц – хорошая, агрессивная команда, которая играет благодаря стандартам и контратакам. Надо будет внимательнее сыграть против них в этих компонентах. Конечно, нужно реализовывать и собственные моменты.

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У нас много переездов, перелеты. В такой ситуации еще более важным становится восстановление. Игроки должны проходить все процедуры, массажи, следить за режимом сна.

Эта неделя особенно трудна для всей Украины. Это оказывает непосредственное влияние на подготовку, ведь все следят, понимают и беспокоятся о родных. Ребята очень волнуются, но вместе с тем будут делать все возможное, чтобы в это тяжелое время принести положительные эмоции. Уверен, они будут играть с двойной энергией, чтобы порадовать наших граждан", – цитирует Кучера официальный сайт СК Днепр-1.

Напомним, поединок между Вадуцем и СК Днепр-1 состоится уже сегодня, 13 октября, в 22:00. Украинцы после 3-х туров идут в турнирной таблице группы Е Лиги конференций вторыми, имея в своем активе 4 очка. Лидирует в квартете нидерландский АЗ с 9 пунктами. У Вадуца два балла, а кипрский Аполлон с одним очком замыкает группу.

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