"Ми розуміємо, що Вадуц – хороша, агресивна команда, яка грає завдяки стандартам та контратакам. Треба буде уважніше зіграти проти них у цих компонентах. Звичайно, треба реалізовувати і власні моменти.

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У нас багато переїздів, перельоти. У такій ситуації ще важливішим стає відновлення. Гравці мають проходити усі процедури, масажі, стежити за режимом сну.

Цей тиждень є особливо важким для всієї України. Це безпосередньо впливає на підготовку, адже усі стежать, розуміють та турбуються про рідних. Хлопці дуже хвилюються, але водночас будуть робити все можливе, аби у цей важкий час принести позитивні емоції. Впевнений, вони гратимуть із подвійною енергією, аби порадувати наших громадян", – цитує Кучера офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, поєдинок між Вадуцом і СК Дніпро-1 відбудеться вже сьогодні, 13 жовтня, о 22:00. Українці після 3-х турів йдуть у турнірній таблиці групи Е Ліги конференцій другими, маючи у своєму активі 4 очки. Лідирує у квартеті нідерландський АЗ з 9 пунктами. У Вадуца два бали, а кіпрський Аполлон з одним очком замикає групу.

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