"За кого я буду болеть в финале ЧМ-2022? Глобально мне безразлично.

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Знаете, за что я буду болеть? Чтобы у меня на столе перед этим матчем было хорошее, свежее, холодное пиво. И свет был. Хотя со светом я разобрался – главное, чтобы бензин был дома", – сказал Вацко в эфире YouTube-канала "ВЗБІРНА".

Напомним, финальный поединок ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией состоится в воскресенье, 18 декабря. Начало встречи в 1:.00.

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