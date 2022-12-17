Вацко удивил выбором своего "фаворита" перед финалом ЧМ-2022 – журналист озвучил обязательное условие
15:04 - Читати українською
Известный комментатор Виктор Вацко хочет посмотреть качественный футбол в компании "пенного".
"За кого я буду болеть в финале ЧМ-2022? Глобально мне безразлично.
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Знаете, за что я буду болеть? Чтобы у меня на столе перед этим матчем было хорошее, свежее, холодное пиво. И свет был. Хотя со светом я разобрался – главное, чтобы бензин был дома", – сказал Вацко в эфире YouTube-канала "ВЗБІРНА".
Напомним, финальный поединок ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией состоится в воскресенье, 18 декабря. Начало встречи в 1:.00.
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