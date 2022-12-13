"Про осень 2020-го. Я никогда не говорил об этом в публичной плоскости. Сейчас, думаю, уже можно говорить. Время прошло. Это правда, у меня была встреча с представителем MEGOGO. Главное предложение от них звучало следующим образом: мы купили Лигу чемпионов, и мы предлагаем работать на матчах группового турнира. Речь шла о 12 матчах группового турнира.

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Я сразу сказал, что за 750 гривен за матч я точно работать не буду. Меня спросили, какие деньги я хочу. Мой ответ был таким: "я в принципе не ищу кратковременного сотрудничества. Мне интересно сотрудничество в долгое. Например, контракт на 3 года. Чтобы была зарплата, чтобы все было понятно. Я так привык работать, так у нас было на канале "Футбол".

Мне сказали: "окей, подумай над суммой, которую ты хочешь за работу на матчах группового турнира Лиги чемпионов". Насколько я понимаю, мне предлагали, в первую очередь, работу на групповом турнире Лиги чемпионов, а потом – может да, может, нет. До обсуждения каких-то цифр, кроме 750 гривен за матч, за которые я работать точно не собирался, дело даже не дошло", – рассказал Вацко в программе Вацко On Air.

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