"Про осінь 2020-го. Я ніколи не говорив на цю тему в публічній площині. Зараз, я думаю, вже можна говорити. Час пройшов. Це правда, я мав зустріч з представником MEGOGO. Головна пропозиція від них лунала наступним чином: ми купили Лігу чемпіонів, і ми пропонуємо тобі працювати на матчах групового турніру. Мова йшла про 12 матчів групового турніру.

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Я відразу сказав, що за 750 гривень за матч я точно працювати не буду. Мене спитали, які гроші я хочу. Моя відповідь була такою: "я в принципі не шукаю короткотривалої співпраці. Мені цікава тривала співпраця. Наприклад, контракт на 3 роки. Щоб була зарплатня, щоб все було зрозуміло. Я так звик працювати, так у нас було на каналі "Футбол".

Мені сказали: "окей, подумай над сумою, яку ти хочеш за роботу на матчах групового турніру Ліги чемпіонів". Наскільки я розумію, мені пропонували, в першу чергу, роботу на груповому турнірі Ліги чемпіонів, а потім – може так, може ні. До обговорення якихось цифр, крім 750 гривень за матч, за які я працювати точно не збирався, справа навіть не дійшла", – розповів Вацко у програмі Вацко On Air.

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