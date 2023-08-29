Журналист и комментатор Виктор Вацко проанализировал невызов Руслана Малиновского в сборную Украины на матчи отбора Евро-2024 против Англии и Италии.

Недавно Сергей Ребров объявил список игроков сборной Украины, которые будут готовиться к поединкам отбора чемпионата Европы-2024 против Англии и Италии. Руслана Малиновского не оказалось даже среди резервистов.

Ребров объявил заявку сборной Украины на матчи с Англией и Италией – не обошлось без сюрпризов

"Отсутствие Малиновского – наверное, неожиданность номер один. Если отталкиваться от того футбола, который мы видели от сборной Реброва в июне, у меня возникает вопрос: "Есть ли в этой схеме идеальная позиция для Малиновского?". Это напоминает ситуацию Буяльского в сборной Шевченко. Вот так сейчас с Малиновским в сборной Реброва.

Из опорников есть Степаненко, Сидорчук и Назарина. Среди полузащитников, которые должны связывать игру команды в центре поля, в июне мы видели большое доверие Реброва к Георгию Судакову, который играл в паре со Степаненко. В отличие от июня, сейчас альтернативой пропустившему старт сезона Судакову являются Зинченко и Шапаренко.

На позиции "десятки", под нападающим, себя здорово проявил Цыганков, для того же Буяльского это родное амплуа. Заметно, что Ребров хочет иметь на этой позиции быстрого игрока, который, в частности, может врываться за спину защитникам.

В июньских матчах было видно, что Малиновский – это не основной игрок в команде Реброва. Даже при отсутствии статусных Зинченко и Шапаренко, наставник сборной тогда предпочел молодого Судакова. Это при том, что тогда у Руслана была постоянная практика в Марселе.

Сейчас очень сложно понять уровень готовности Малиновского на этот момент. Рассчитывают ли еще на Руслана? Я считаю, что разбрасываться футболистами, играющими в топовых европейских чемпионатах, для Украины роскошь. На данный момент такую роскошь мы не можем себе позволить. Уверен, если у Руслана все будет хорошо в Дженоа, то он обязательно будет в сборной Украины", – подытожил Вацко в эфире Вацко on air.

После трех матчей отбора на Евро-2024 Украина набрала шесть очков. Ближайшие поединки подопечные Реброва сыграют 9 и 12 сентября против Англии и Италии соответственно.

Маліновський йде ва-банк – Дженоа готова допомогти заткнути критиків і авансом уже шаленіє від українця