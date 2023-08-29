Журналіст і коментатор Віктор Вацко проаналізував невиклик Руслана Маліновського у збірну України на матчі відбору Євро-2024 проти Англії та Італії.

Нещодавно Сергій Ребров оголосив список гравців збірної України, які готуватимуться до поєдинків відбору чемпіонату Європи-2024 проти Англії та Італії. Руслана Маліновського не опинилося навіть серед резервістів.

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"Відсутність Маліновського – напевно, несподіванка номер один. Якщо відштовхуватися від того футболу, який ми бачили від збірної Реброва у червні, в мене виникає запитання: "А чи є в цій схемі ідеальна позиція для Маліновського?". Це нагадує ситуацію Буяльського у збірній Шевченка. Ось так зараз із Маліновським у збірній Реброва.

З опорників є Степаненко, Сидорчук та Назарина. Серед півзахисників, які мають зв’язувати гру команди в центрі поля, то у червні ми бачили велику довіру Реброва до Георгія Судакова, який грав у парі зі Степаненком. На відміну від червня, зараз альтернативою Судакову, який пропустив старт сезону, є Зінченко та Шапаренко.

На позиції "десятки", під нападником, себе здорово проявив Циганков, для того ж Буяльського це рідне амплуа. Помітно, що Ребров хоче мати на цій позиції швидкісного гравця, який може, зокрема, вриватися за спину захисникам.

У червневих матчах було помітно, що Маліновський – це не основний гравець у команді Реброва. Навіть за відсутності статусних Зінченка та Шапаренка, наставник збірної тоді віддав перевагу молодому Судакову. Це при тому, що тоді Руслан мав постійну практику у Марселі.

Зараз дуже важко зрозуміти рівень готовності Маліновського на цей момент. Чи розраховують ще на Руслана? Я вважаю, що розкидатися футболістами, які грають у топових європейських чемпіонатах, для України є розкішшю. На цей момент таку розкіш ми не можемо собі дозволити. Впевнений, якщо у Руслана все буде добре в Дженоа, то він обов’язково буде у збірній України", – підсумував Вацко в ефірі Вацко on air.

Після трьох матчів відбору на Євро-2024 Україна набрала 6 очок. Найближчі поєдинки підопічні Реброва зіграють 9 і 12 вересня – проти Англії та Італії відповідно.

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