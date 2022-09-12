"Молодежка Украины за всю свою историю дважды выходила на чемпионат Европы. В 2006-м и 2011-м – 2 из 16 возможных турниров за почти 30 лет! Сейчас сборная Руслана Ротаня стоит на пороге матчей плей-офф против Словакии. Вы понимаете, что на кону стоит чемпионат Европы. Параллельно национальная команда будет играть в Лиге наций. Что такое Лига наций? Это турнир, который УЕФА придумал, чтобы избавиться от неинтересных товарищеских матчей. Место для экспериментов и испытаний новичков. Чемпионат Европы и Лига наций – правда, трудно сравнивать ?

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Впрочем, тренерский штаб национальной сборной почему-то забирает из молодежной основного голкипера – Анатолия Трубина. Да, сломался Бущан, но есть Андрей Лунин, Дмитрий Ризнык, вызвали Волынца – одного из лучших вратарей УПЛ. А какие альтернативы у Ротаня? Мацапура, наваривший за Зарю, и Фесюн, не играющий в Колосе. Уровня Трубина банально нет.

Есть еще Забарный и Мудрик, которые подходят по возрасту и не столь важны для национальной сборной. Разве не в интересах нашего футбола, чтобы молодежка вышла на Евро? Мы не можем сказать – нет, уже задолбались ездить на эти финальные стадии. Мы все еще гости на этих праздниках футбола", – заявил Вацко в эфире Вацко on air.

"Если для выхода на Евро нам будет не хватать некоторых футболистов, то можно будет задавать вопрос Петракову. Когда-то он сам был в похожей ситуации, хотя и не тренировал молодежку. Мое мнение – если есть возможность усилить молодежку Ротаня, то это нужно делать. Поэтому я не понимаю, почему не отдали Мудрика и Забарного.

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Отдали Сироту. Трубина сначала тоже отдали, но потом травмировался Бущан, и его забрали обратно. Здесь должен быть найден компромисс между главным тренером сборной и молодежкой. Я считаю, что в приоритете должен стоять выход на молодежный чемпионат Европы, который намного более принципиальный, чем матчи Лиги наций", – поддержал коллегу Игорь Цыганык.

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