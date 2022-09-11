"Безусловно, все мы ждем, что наша первая команда вернется в элиту Лиги наций, где она выступала под руководством Андрея Шевченко, потеряв там место не совсем по спортивному принципу. Другое дело – общая стратегия развития украинского футбола. Надо помнить наш опыт выступлений на молодежному Евро в 2006 и 2011 годах и посчитать игроков, которые потом не просто попали в национальную сборную Украины, а стали там ее лидерами. Поэтому считаю, что решение должно быть несколько раз взвешенным.

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Я никогда не давил на футболистов результатом – каждый из них это может подтвердить. Всегда подчеркивал, что отвечу за каждое поражение, а вы должны отвечать, вместе со мной, за каждую игру. Не будет давления и в этот раз. Лишнее оно и потому, что ребята так близко подошли к своей цели, что особо мотивировать их вообще не нужно. Но я им напомню, что они мечтают не просто поехать на Евро, а показать там содержательный футбол.

У нас есть рабочая коммуникация с национальной командой. Нам сказали, что мы можем рассчитывать на Анатолия Трубина, Александра Сироту и Даниила Сикана, но, если что, кого-то из них могут забрать. Одно "если что" уже произошло – травмировался голкипер Динамо Георгий Бущан. Поймите, Забарный уже давно не просто игрок основного состава национальной сборной, а ведущий ее исполнитель. Я не знаю, многие ли футболисты в нашей истории сыграли в 20 лет уже более двух десятков матчей за главную команду страны. Здесь вопросов вообще не может быть.

Относительно Мудрика ситуация, возможно, несколько иная – в отличие от Забарного он проходил с нами почти весь путь. Однако сейчас Михаил демонстрирует отличную игру на самом высоком уровне, поэтому все вопросы и здесь могут отпасть. Опять же нужно понимать те стратегические задачи, которые стоят перед украинским футболом, и желание попасть на Олимпийские игры. Хочу напомнить, что финальная часть молодежного Евро – это уже не юношеский турнир, а соревнования 23-летних профессионалов, преимущественно играющих именно за первые команды ведущих европейских лиг.

Мы играли против французов – и это был такой опыт, который иногда трудно получить даже на более высоком уровне. Вы и без меня знаете стоимость игроков этой команды – летом за пятерых ее футболистов было заплачено более 150 (!) миллионов евро. Это не просто ценники в интернет-ресурсах – реальные средства. Так вот, в июне наши ребята играли с ними на равных, а кое-где преобладали. После выступлений на Евро они могут стоить так же, потому что там будут не только французы, но и испанцы, немцы, итальянцы, англичане и другие гранды.

А насчет того, станут ли поединки со словаками самыми важными в моей карьере... Не думаю, что нужно заострять на этом внимание. Главными они могут быть для всего нашего молодежного футбола, ведь на Евро среди 23-летних наша сборная не играла с 2011 года. Однако не нужно подливать масла в огонь. Я уверяю вас, что вся наша команда очень мотивирована. И примером для них служат ВСУ, которые, как видите, берут не только напором, но и умом", – сказал Ротань в комментарии Zbirna.com.

Напомним, молодежная сборная Украины финишировала второй в отборе чемпионата Европы и в плей-офф за выход на Евро U-21 сыграет со Словакией. Матчи пройдут 23 и 27 сентября.

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