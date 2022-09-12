"Молодіжка України за всю свою історію двічі виходила на чемпіонат Європи. У 2006-му і 2011-му – 2 з 16 можливих турнірів за майже 30 років! Зараз збірна Руслана Ротаня стоїть на порозі матчів плей-офф проти Словаччини. Ви розумієте, що на кону стоїть чемпіонат Європи. Паралельно національна команда гратиме в Лізі націй. Що таке Ліга націй? Це турнір, який УЄФА придумав, щоб позбутися нецікавих товариських матчів. Місце для експериментів і випробувань новачків. Чемпіонат Європи і Ліга націй – правда ж, важко порівнювати?

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Втім, тренерський штаб національної збірної чомусь забирає з молодіжної основного голкіпера – Анатолія Трубіна. Так, зламався Бущан, але ж є Андрій Лунін, Дмитро Різник, викликали Волинця – одного з найкращих воротарів УПЛ. А які альтернативи в Ротаня? Мацапура, який наварив за Зорю, і Фесюн, який не грає в Колосі. Рівня Трубіна банально немає.

Є ще Забарний і Мудрик, які підходять за віком і не є настільки важливими для національної збірної. Хіба не в інтересах нашого футболу, щоб молодіжка вийшла на Євро? Ми не можемо сказати – та ні, вже задовбались їздити на ці фінальні стадії. Ми все ще гості на цих святах футболу", – заявив Вацко у ефірі Вацко on air.

"Якщо для виходу на Євро нам не вистачить деяких футболістів, то можна буде ставити питання Петракову. Колись він сам був у схожій ситуації, хоча й не тренував молодіжку. Моя думка – якщо є можливість посилити молодіжку Ротаня, то це потрібно робити. Тому я не розумію, чому не віддали Мудрика та Забарного.

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Віддали Сироту. Трубіна спочатку теж віддали, але потім травмувався Бущан, та його забрали назад. Тут має бути знайдено компроміс між головним тренером збірної та молодіжки. Я вважаю, що у пріоритеті має стояти вихід на молодіжний чемпіонат Європи, який набагато принциповіший за матчі Ліги націй", – підтримав колегу Ігор Циганик.

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