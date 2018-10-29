В России нападающий Арсенала Тула Джорджевич забил удивительный гол ударом скорпиона

В матче 12 тура РПЛ форвард тульского Арсенала Лука Джорджевич отличился ударом скорпиона в матче с Оренбургом (2:2).

Арсенал Тула в матче 12 тура РПЛ дома принимал новичка дивизиона Оренбург. Больше всего игра запомнилась фантастическим голом нападающего туляков Луки Джорджевича.

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Черногорец после подачи со штрафного ударом скорпиона вывел свою команду вперед на 64-й минуте встречи.

Однако, "красно-желтые" не смогли удержать победу и сыграли вничью 2:2. Арсенал после 12 туров имеет 14 очков и находится на 10 строчке в турнирной таблице, Оренбург имеет 2 очка больше и идет на 2 позиции выше.

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