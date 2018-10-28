toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Росія
ДИНАМО - ЛЬВІВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧОРНОМОРЕЦЬ - КАРПАТИ НАПОЛІ - РОМА

У Росії нападник Арсенала Тула Джорджевіч забив дивовижний гол ударом скорпіона

27 жовтня 21:03 503 Читать на русском
У Росії нападник Арсенала Тула Джорджевіч забив дивовижний гол ударом скорпіона
Лука Джорджевіч / соцмережі

У матчі 12 туру РПЛ форвард тульського Арсенала Лука Джорджевіч відзначився ударом скорпіона в матчі з Оренбургом (2:2).

Арсенал Тула в матчі 12 туру РПЛ вдома приймав новачка дивізіону Оренбург. Найбільше гра запам'яталась фантастичним голом нападника туляків Луки Джорджевіча.

У Росії голкіпер Оренбурга Фролов пропустив епічний гол від Зеніта

Чорногорець після подачі зі штрафного ударом скорпіону вивів свою команду вперед на 64-й хвилині зустрічі.

Проте, "червоно-жовті" не змогли втримати перемогу і зіграли внічию 2:2. Арсенал після 12 турів має 14 очок і знаходиться на 10 сходинці в турнірній таблиці, Оренбург має на 2 очки більше і йде на 2 позиції вище.

"Дурень же ти, Кокорін": Капелло відреагував на скандальний інцидент за участю Кокоріна та Мамаєва

Теги
Відеоновини Росія Лука Джорджевіч Лука Джорджевіч Арсенал Тула Арсенал Тула Оренбург
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Суарес перевершив досягнення Мессі в Ель Класіко
    Іспанія — 20:17941 Суарес перевершив досягнення Мессі в Ель Класіко
22
год
:
42
хв
Лаціо
21:30
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук