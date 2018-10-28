У Росії нападник Арсенала Тула Джорджевіч забив дивовижний гол ударом скорпіона

У матчі 12 туру РПЛ форвард тульського Арсенала Лука Джорджевіч відзначився ударом скорпіона в матчі з Оренбургом (2:2).

Арсенал Тула в матчі 12 туру РПЛ вдома приймав новачка дивізіону Оренбург. Найбільше гра запам'яталась фантастичним голом нападника туляків Луки Джорджевіча.

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Чорногорець після подачі зі штрафного ударом скорпіону вивів свою команду вперед на 64-й хвилині зустрічі.

Проте, "червоно-жовті" не змогли втримати перемогу і зіграли внічию 2:2. Арсенал після 12 турів має 14 очок і знаходиться на 10 сходинці в турнірній таблиці, Оренбург має на 2 очки більше і йде на 2 позиції вище.

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