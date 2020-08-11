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В России экс-звезда сборной жестоко избил арбитра – жуткие кадры

07:30 - Читати українською
В России экс-звезда сборной жестоко избил арбитра – жуткие кадры
Роман Широков / фото из соцсетей

Скандальный инцидент с участием бывшего хавбека сборной России Романа Широкова произошел на любительском турнире в Москве.

Во время четвертьфинального матча Широков побил главного арбитра Никиту Данченкова. Футболист нанес ему удар кулаком в лицо, после чего бросился добивать судью, который уже упал, но его оттолкнули партнеры и соперники.

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Местные СМИ сообщают, что арбитру снимут побои, после чего он напишет заявление в полицию. Во время избиения Широков кричал в сторону судьи: "Ушатаю так, что забудешь, как тебя зовут". Позже стало известно, что рефери просто сделал замечание экс-звезде сборной, поскольку тот громко матерился на поле. Футболист такой дерзости не простил.

Напомним, что Широков завершил карьеру на профессиональном уровне в 2016 году. Хавбек становился обладателем Кубка УЕФА в составе Зенита, а со сборной выигрывал "бронзу" Евро-2008.

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