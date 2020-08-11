В Росії екс-зірка збірної жорстоко побив арбітра – моторошні кадри

Під час чвертьфінального матчу Широков побив головного арбітра Микиту Данченкова. Футболіст завдав йому удар кулаком в обличчя, після чого кинувся добивати суддю, який уже впав, але його відштовхнули партнери і суперники.

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Тамтешні змі повідомляють, що арбітру знімуть побої, після чого він напише заяву в поліцію. Під час побиття Широков кричав у бік судді: "Ушатаю так, що забудеш, як тебе звати". Пізніше стало відомо, що рефері просто зробив зауваження екс-зірці збірною, оскільки той гучно матюкався на полі. Футболіст такої зухвалості не пробачив.

Нагадаємо, що Широков завершив кар'єру на професіональному рівні у 2016 році. Хавбек ставав володарем Кубка УЄФА у складі Зеніта, а зі збірною вигравав "бронзу" Євро-2008.

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