"Какие здесь достопримечательности? Тюрьмы, колонии хорошие": Максимов вспомнил ужасы работы в России

Главный тренер Ворсклы Юрий Максимов имеет не слишком приятные воспоминания о работе в саранской Мордовии.

"Аэропорта там нет. Когда я приехал, туда подъехал КАМАЗ, я забросил сумки. Два самолета стоят – Ан-24. Я так посмотрел, думаю...

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Меня встретил чудак, мы едем, разговариваем с ним. Спрашиваю, какие здесь достопримечательности? Он говорит: "У нас тюрьмы, колонии хорошие". Отвечаю: "Спасибо, не хочется пока". Не хочу даже вспоминать этот период, с базы практически не выходил. Там дома перекошены, по окна в землю стоят", – сказал Максимов в интервью Youtube-каналу Бомбардир.

Напомним, украинский специалист отработал в Мордовии сезон 2013/14. Он сразу вывел команду в РПЛ, однако после этого разорвал контракт.

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