"Весь уикэнд Житомир и вся Украина смаковали и обсуждали победу Полесья против киевского Динамо. Но уже с понедельника начали появляться новости, что Мирча Луческу не смог посетить послематчевую пресс-конференцию. В первую очередь, проведение пресс-конференций после матчей не является обязательным требованием во время военного положения.

Луческу не дал пресс-конференцию после поражения Динамо от Полесья – неожиданная причина

Но в целом у нас не было ни одного матча ни в Первой лиге, ни тем более в Премьер-Лиге, чтобы к нам не приходили на флеш-интервью тренеры всех команд. Здесь скорее надо искать подтекст не в отсутствии или наличии инфраструктуры, а нужно смотреть на суть. Наверное, главный тренер киевского Динамо был очень расстроен, что даже не пришел на обязательный послематчевый флеш-комментарий", – цитирует Загурского официальный сайт Полесья.

Напомним, что Луческу не явился на пресс-конференцию после матча с Полесьем. Объяснили это тем, что на Центральном стадионе в Житомире отсутствует соответствующее помещение для проведения мероприятия.

Полесье победило Динамо в перестрелке с 5 голами, забив дважды в меньшинстве и вырвавшись на первую позицию в УПЛ