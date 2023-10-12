"Весь вікенд Житомир та вся Україна смакували та обговорювали перемогу Полісся проти київського Динамо. Але вже з понеділка почали з’являтись новини, що Мірча Луческу не зміг відвідати післяматчеву прес-конференцію. В першу чергу, проведення прес-конференцій після матчів не є обов'язковою вимогою під час воєнного стану.

Луческу не дав прес-конференцію після поразки Динамо від Полісся – несподівана причина

Але загалом у нас не було жодного матчу ані в Першій лізі, ані тим паче в Прем’єр-Лізі, щоб до нас не приходили на флеш-інтерв’ю тренери всіх команд. Тут радше треба шукати підтекст не у відсутності чи наявності інфраструктури, а потрібно дивитись на суть. Напевно, головний тренер київського Динамо був дуже засмучений, що навіть не прийшов на обовʼязковий післяматчевий флеш-коментар", – цитує Загурського офіційний сайт Полісся.

Нагадаємо, що Луческу не з'явився на прес-конференцію після матчу з Поліссям. Пояснили це тим, що на Центральному стадіоні в Житомирі відсутнє відповідне приміщення для проведення заходу.

Полісся перемогло Динамо у перестрілці з 5 голами, забивши двічі у меншості та вирвавшись на першу позицію в УПЛ