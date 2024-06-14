Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн вошел в историю как самый молодой тренер, который когда-либо участвовал в чемпионате Европы, сообщает УЕФА.

Звезда Баварии пропустит Евро-2024 – Нагельсманн заменил его финалистом Лиги чемпионов

Начав свой дебют на Евро-2024, Нагельсманн встретил старт турнира в возрасте 36 лет и 327 дней. Этот результат позволил ему побить предыдущий рекорд, который принадлежал словенскому тренеру Сречко Катанцу. Нагельсманн обошел Катанца на шесть дней.

Напомним, что сборная Украины также примет участие в Евро-2024, где встретится с командами Румынии (17 июня), Словакии (21 июня) и Бельгии (26 июня).

Германия – Шотландия: анонс матча-открытия Евро-2024