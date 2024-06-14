Тренер сборной Германии установил рекорд чемпионатов Европы
14 июня 23:16 - Читати українською
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн побил рекорд чемпионата Европы.
10’ Флориан Вирц
19’ Джамал Мусиала
45+1’ Кай Хаверц
68’ Никлас Фюлькруг
90+3’ Эмре Джан
Райан Портеус 45’
Антонио Рюдигер 87’
10’ Флориан Вирц
19’ Джамал Мусиала
45’ Райан Портеус
45+1’ Кай Хаверц
68’ Никлас Фюлькруг
87’ Антонио Рюдигер
90+3’ Эмре Джан
Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн вошел в историю как самый молодой тренер, который когда-либо участвовал в чемпионате Европы, сообщает УЕФА.
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Начав свой дебют на Евро-2024, Нагельсманн встретил старт турнира в возрасте 36 лет и 327 дней. Этот результат позволил ему побить предыдущий рекорд, который принадлежал словенскому тренеру Сречко Катанцу. Нагельсманн обошел Катанца на шесть дней.
Напомним, что сборная Украины также примет участие в Евро-2024, где встретится с командами Румынии (17 июня), Словакии (21 июня) и Бельгии (26 июня).
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