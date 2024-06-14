Украинский полузащитник Денис Янаков покинул Верес, сообщает официальный сайт "красно-черных".

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25-летний вингер выступал за ровенчан на правах аренды из Полесья. Срок сотрудничества истекает 30 июня и стороны решили не продлевать соглашение. В прошлом сезоне Денис провел за Верес 6 матчей, в которых забил 1 гол.

Напомним, Янаков – воспитанник Динамо. Выступал за киевский Арсенал, Черноморец, Зарю, Ингулец и Полесье (в аренде). Полноценным игроком житомирцев стал в июле 2022 года – контракт действует до лета 2025-го. Transfermarkt оценивает его в 100 тысяч евро.

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