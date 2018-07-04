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ЧМ-2018: В Москве у колумбийского болельщика украли 800 000 рублей

11:24 50 Читати українською
ЧМ-2018: В Москве у колумбийского болельщика украли 800 000 рублей
Болельщик сборной Колумбии / Фото: FIFA

Колумбиец попал в беду перед матчем 1/8 финала ЧМ-2018 Колумбия – Англия.

У Колумбийского болельщика украли кошелек перед матчем Колумбия – Англия, сообщает Интерфакс.

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Вечером в понедельник в полицию Москвы поступило заявление от гражданина Колумбии, который приехал на чемпионат мира. Мужчина сообщил полицейским, что его обокрали в центре российской столицы.

Пострадавший обнаружил факт пропажи кошелька, когда ему на смартфон начали приходить сообщения из банка о списании со счетов крупных сумм денег.

Материальный ущерб превысил 810 000 рублей.

Добавим, сборная Колумбии проиграла в серии пенальти Англии в матче 1/8 финала Мундиаля.

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