Вторая лига: Верес проиграл Полесью, Минай Кополовца одержал победу над Подольем

Сегодня состоялись матчи 2-го тура в обеих группах Второй лиги.
После 2-го тура в турнирной таблице Группы А сразу четыре команды имеют по 4 очка. Чайка, Черкащина-Академия, Полесье и Калуш пока опережают своих конкурентов. Ровенский Верес, который в прошлом году выступал в УПЛ, до сих пор не набрал ни одного зачетного пункта.
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В Группе Б единоличное лидерство захватил Реал Фарма. Однако уже завтра его могут догнать Кремень или Кристалл, которые сыграют между собой.
Чемпионат Украины. Вторая лига, 2 тур
Группа А
Нива Т – Буковына – 0:2
Голы: Кузив, 24 Мунтян, 76
Черкащина-Академия – Нива В – 1:0
Гол: Сторчоус, 46
Верес – Полесье – 0:1
Гол: Немтинов, 64 (пенальти)
Чайка – Калуш – 0:0
Подолье – Минай – 0:2
Голы: Нуриев, 49, Гегедош, 73
Группа Б
Никополь – Энергия – 0:1
Гол: Шевченко, 66
Реал Фарма – Горняк – 3:1
Голы: Новицкий, 29, 44, Филиппов, 86 – Олейник, 90
Таврия – Мир – 2:1
Голы: Воронченко, 12, Масалов, 85 – Бойко, 73
Металлург – Николаев-2 – 4:0
Голы: Сарапий, 23, Олейник, 33, Корнев, 48, Яровенко, 66