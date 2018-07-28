Вторая лига: Верес проиграл Полесью, Минай Кополовца одержал победу над Подольем

Сегодня состоялись матчи 2-го тура в обеих группах Второй лиги.

После 2-го тура в турнирной таблице Группы А сразу четыре команды имеют по 4 очка. Чайка, Черкащина-Академия, Полесье и Калуш пока опережают своих конкурентов. Ровенский Верес, который в прошлом году выступал в УПЛ, до сих пор не набрал ни одного зачетного пункта.

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В Группе Б единоличное лидерство захватил Реал Фарма. Однако уже завтра его могут догнать Кремень или Кристалл, которые сыграют между собой.

Чемпионат Украины. Вторая лига, 2 тур

Группа А

Нива Т – Буковына – 0:2

Голы: Кузив, 24 Мунтян, 76

Черкащина-Академия – Нива В – 1:0

Гол: Сторчоус, 46

Верес – Полесье – 0:1

Гол: Немтинов, 64 (пенальти)

Чайка – Калуш – 0:0

Подолье – Минай – 0:2

Голы: Нуриев, 49, Гегедош, 73

Группа Б

Никополь – Энергия – 0:1

Гол: Шевченко, 66

Реал Фарма – Горняк – 3:1

Голы: Новицкий, 29, 44, Филиппов, 86 – Олейник, 90

Таврия – Мир – 2:1

Голы: Воронченко, 12, Масалов, 85 – Бойко, 73

Металлург – Николаев-2 – 4:0

Голы: Сарапий, 23, Олейник, 33, Корнев, 48, Яровенко, 66