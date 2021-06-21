"Если сборные Украины и Австрии будут рассуждать, что их обеих устроит ничья и настраиваться на такой результат, то и на поле лучше не выходить. Шевченко об этом тоже уже говорил, что подсознательно команды могут думать об этом. Но в этой ситуации главное не пропустить первыми, потому что психологически потом будет сложнее.

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Я общался с австрийскими журналистами. Есть информация, что внутри коллектива в сборной Австрии есть разлад между игроками и тренером, который может сыграть нам на руку. Для Украины это плюс. Алаба в сборной играет не на своей позиции, для Украины это тоже плюс. Пусть и в матче с Украиной играет там же, ведь в «Баварии» он играет на более опасной позиции для обороняющейся команды.

Не считаю Украину явным фаворитом этого матча. Примерно равные команды. Поэтому склонен считать, что игра будет упертая, без большого количества моментов и голов", – сказал Левченко в комментарии Meta Ratings.

Напомним, поединок против Австрии, который станет для сборной Украины решающим в борьбе за выход в плей-офф Евро-2020, состоится уже сегодня, 21 июня. Начало встречи в 19:00.

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