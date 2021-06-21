Прогнозируемо в окончательную заявку не попали вингер Ференцвароша Александр Зубков и центральный защитник Динамо Денис Попов. Оба получили травмы и последние дни даже не тренировались вместе с командой. Также вне состава уже традиционно оказался Роман Безус. Тренерский штаб оставлял хавбека бельгийского Гента вне заявки и на предыдущие матчи – против Нидерландов и Северной Македонии.

Украина – Австрия: анонс матча Евро-2020

Официальная заявка сборной Украины на матч против Австрии:

Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба – Шахтер)

Защитники: Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тымчик (все – Динамо), Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (оба – Шахтер)

Полузащитники: Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Марлос (все – Шахтер), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все – Динамо), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Евгений Макаренко (Кортрейк, Бельгия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия)

Нападающие: Роман Яремчук (Гент, Бельгия), Артем Беседин (Динамо), Артем Довбык (СК Днепр-1)

Напомним, поединок против Австрии, который станет для сборной Украины решающим в борьбе за выход в плей-офф Евро-2020, состоится уже сегодня, 21 июня. Начало встречи в 19:00.

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