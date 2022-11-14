Форвард Динамо Артем Беседин зимой может сменить клубную прописку, сообщает Динамомания.

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По информации источника, прошлым летом сразу три клуба интересовались услугами нападающего киевлян. Речь идет о турецких Касимпаше и Сивасспоре, а также азербайджанском Карабахе. Несмотря на неудачный сезон для Артема (1 ассист в 18 матчах), этот интерес все еще сохраняется, и, возможно, во время зимнего перерыва выльется во что-то посерьезнее.

Напомним, Карабах – действующий чемпион страны с опытом выступлений в групповом турнире Лиги чемпионов. Касимпаша в турецкой Суперлиге сейчас идет тринадцатым, Сивасспор – семнадцатый.

К слову, контракт Беседина с Динамо действует до 31 декабря 2024 года. Transfermarkt оценивает его в 2 миллиона евро.

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