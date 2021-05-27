"В интернете увидел, что Агробизнес проиграл. Конечно, была невероятная радость у команды. В первую очередь я рад за игроков, потому что они выполнили большой объем работы, они заслужили выход в УПЛ. Мы заслуженно первыми вышли в элиту украинского футбола. В этом году мы однозначно были лучшими в Первой лиге.

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Но у нас еще есть незавершенное дело: мы хотим занять первое место в чемпионате. У нас впереди три игры и мы будем готовиться. Мы практически весь сезон шли на первом месте, поэтому хотим закончить сезон победителями Первой лиги", – резюмировал Вирт в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, в текущем сезоне Верес был новичком Первой лиги и с первой попытки пробился на самый высокий уровень.

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