"Я могу пообещать, что игроки сделают все возможное, чтобы болельщики снова гордились своей страной. Мы едем на чемпионат Европы с желанием побеждать. Будем пользоваться любым шансом, чтобы зацепиться за выход из группы.

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Сейчас мы внимательно анализируем всех соперников по группе. С Австрией мы встречались дважды. Хоть мы и проиграли оба матча, но попытаемся вынести правильные уроки с ошибок в этих играх.

Украина тоже очень хорошая команда. Я знаю, что Шахтер, в котором много игроков национальной сборной, дважды обыграл Реал.

В Амстердам на матч с Нидерландами мы поедем с надежной, что снова сможем вернуться в Румынию, если выйдем в плей-офф", – цитирует Ангеловски официальный сайт Футбольной федерации Северной Македонии.

Напомним, сборная Северной Македонии является соперником Украины в групповом раунде Евро-2020. Поединок между командами состоится 17 июня в Бухаресте.

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