"Наш путь на Евро продолжается. Впереди – важная работа. Столь долгих сборов у нас еще не было, нужно все выполнить, все усвоить и закрепить в спаррингах. Настроение у всех ребят хорошее. Я бы сказал, рабочее.

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Мы не хотим бросаться громкими фразами. У нас же очень часто ожидания – одни, а реальность – другая. Нужно просто молча делать свое дело. Хочется играть в тот футбол, в который мы поверили и который полюбили болельщики. От себя могу сказать только то, что на Евро-2020 нужно впервые в истории сборной Украины выйти из группы. А там видно будет", – сказал Кривцов в комментарии Zbirna.com.

Напомним, сейчас главная команда Украины находится в Харькове, где происходит подготовительный сбор к Евро-2020. Чемпионат Европы начнется для "сине-желтых" матчем с Нидерландами 13 июня. Противостояние с Северной Македонией и Австрией запланированы на 17 и 21 июня соответственно.

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